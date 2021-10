Condò: “Lukaku e Hakimi? No, ecco il vero nome che manca all’Inter”

Il parere del giornalista: "L'Inter ha perso per l'ingenuità sul gol di Felipe Anderson ma anche perché il suo organico presenta troppi sbalzi di valore"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la sconfitta di sabato sera dell'Inter ai danni della Lazio: "Nei turni di campionato che seguono le pause per nazionali, con i guai che si portano dietro, le riserve forti come i titolari sono un fattore di enorme peso: l'Inter, che sabato ha pagato pegno, ha perso per l'ingenuità sul gol di Felipe Anderson - non si smette di marcare mentre invochi la palla fuori - ma anche perché il suo organico presenta troppi sbalzi di valore. E potendo scegliere un giocatore perduto da rimettere in rosa, prima di Lukaku e Hakimi l'uomo che manca è Christian Eriksen".