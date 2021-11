Condò: “Pedri? Zaniolo ha avuto una traiettoria simile. Scamacca? Resto stupefatto da…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la serata dedicata al Pallone d'Oro, Paolo Condò ha parlato così di due giovani italiani

"Zaniolo ha avuto una traiettoria del genere di Pedri, ha esordito prima in Nazionale che in un club. Ora è un giocatore importante per la Roma. Io resta stupefatto da come Scamacca non venga considerato dalle grandi squadre, il gol alla Roma è ancora migliore di quello di ieri di San Siro".