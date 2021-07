Condò: “Insigne anima dell’Italia. Immobile l’unico in reale difficoltà”

L'Italia è tornata grande. Gli Azzurri battono 2-1 il Belgio e volano alla semifinale di Euro 2020, dove affronteranno la Spagna

"Insigne è stato l'anima di questa squadra stasera. Voleva sempre la palla, la chiamava continuamente e questo è sintomo di grande forma. Giocando in questo modo, l'Italia accetta rischi in fase difensiva e giocatori come lui sono chiamati a ripiegare. Immobile mi è sembrato l'unico in reale difficoltà, non è riuscito spesso a tenere il pallone".