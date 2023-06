Si stava mettendo bene per l’Inter, per una serie di motivi. La finale si è giocata stasera e l’Inter l’ha persa, quella con il Real non è stata la finale anticipata, questo si può dire ora. I giocatori nerazzurri non credevano di poter avere tutte queste occasioni stasera. Il City ha difeso meglio rispetto a una volta”, le sue parole.