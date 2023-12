Condò: “L’Inter ora deve assolutamente vincere il girone Champions”

L’Inter cala il poker contro l’Udinese: finisce 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco il commento del giornalista Paolo Condò

L’Inter cala il poker contro l’Udinese: finisce 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco il commento del giornalista Paolo Condò a Sky Sport: “È stata un’Inter confortante, ha fatto una grande partita per almeno 60 minuti. La gara con la Real Sociedad, che ha vinto 3-0, sarà la più importante del periodo perché l’Inter deve vincere il suo girone. I nerazzurri a San Siro devono battere gli spagnoli e questa Inter è assolutamente in grado di farlo. Sottolineo più i meriti dell’Inter che i demeriti dell’Udinese comunque oggi”.