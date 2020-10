Condò: “Inter? Punti veramente buttati. Voglio dire una cosa a Lautaro”

L’Inter ha tenuto in mano la partita, per larghi tratti ha dominato. Ma, alla fine, non è riuscita a portare a casa una vittoria che sarebbe servita tantissimo per mettere in discesa la strada verso gli ottavi di finale. Paolo Condò ha commentato così la partita dei nerazzurri:

“Quelli di Inter e Atalanta non sono due punti buonissimi. Forse il pari del Real aggiusta un po’ le cose, anche se in casa c’è la squadra più debole delle quattro, lo Shakhtar. E’ un girone che si deciderà all’ultimo minuto. Sono deluso, perché l’Inter sta raccogliendo molto meno di quello che sta creando, e la colpa è degli attaccanti, che non fanno gol. Soprattutto di Lautaro. L’Inter ha raccolto due punti: nella prima partita, il punto è arrivato per un rigore scemo e un errore clamoroso, lo Shakhtar non ha mai tirato in porta. Dopo due partite così, non puoi avere due punti, dovevi averne sei. Sono cose che rischi di pagare. A Lukaku non si può dire nulla. A Lautaro dico qualcosa: sta sbagliando parecchio. Qualcosa bisognerebbe cambiare“.

(Fonte: Sky Sport)