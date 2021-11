Condò: “Inter, dopo le cessioni scattata una molla. Accaduta una cosa senza precedenti”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Inter-Shakhtar Donetsk, Paolo Condò ha parlato così del match di San Siro

"Credo che questa rosa non verrà toccata fino a giugno. In generale, di questa Inter che mi piace sottolineare è che in un lasso di tempo relativamente breve ha cambiato completamente il cip rispetto alla squadra di Conte. Nei giocatori, dopo quello che è successo in estate, è scattata una molla, ovvero la voglia di dimostrare di essere vincenti non grazie solo a Conte, Hakimi o Lukaku. Nei singoli questa squadra è meno forte, ma diversa. All'Inter è accaduta una cosa senza precedenti: una squadra in ascesa anche internazionale ha dovuto affrontare enormi difficoltà per la crisi economica cinese. Da qui i grandi complimenti che Marotta e Ausilio si sono meritati. Lautaro? Mi aspetto che a fine stagione sia lui il capocannoniere dell'Inter".