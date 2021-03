Condò: “Milan, Juve e la pressione sull’Inter. A oggi soltanto i nerazzurri…”

Dalle colonne di Repubblica, Paolò Condò analizza le vittorie di Milan e Juve che mettono una certa pressione all'Inter

Dalle colonne di Repubblica, Paolò Condò analizza le vittorie di Milan e Juve che mettono una certa pressione all'Inter attesa dalla difficile gara contro l'Atalanta. "A Verona mancavano tutti i mammasantissima (o quasi)? Non se ne è accorto nessuno. In una settimana complicata Pioli ha raccolto 7 punti su 9, ha dribblato in agilità la mina di Ibra a Sanremo, ha tenuto la scia dell’Inter.