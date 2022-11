Condò: “Inter e Juve possono recuperare sei punti sul Napoli? Sproporzione”

Juventusinsieme all'Inter dovranno affrontare, per andata e ritorno il Napoli e potrebbero recuperare punti contro la prima in classifica. «In questo momento potrebbero recuperare sei punti sia i nerazzurri che i bianconeri e quindi da un punto di vista numerico sì. Ma dal punto di vista del gioco c'è una sproporzione, tra la squadra di Spalletti e le altre, tutte e non solo Juve e Inter», ha sottolineato Paolo Condò su Skysport.