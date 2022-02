Condò: “Inter, ecco perché un punto a Napoli può bastare. Successa una cosa rara”

Il giornalista analizza il pareggio dei nerazzurri contro la formazione di Spalletti e parla di un elemento tattico della gara

"Nello scontro diretto tra Napoli e Inter è successa una cosa piuttosto rara: non è stato fischiato alcun fuorigioco. Il particolare aiuta a descrivere l’atteggiamento calcolatore tenuto dalle due squadre. Hanno provato a vincere, il Napoli per tutto il primo tempo e l’Inter nello scorcio finale della ripresa, ma l’hanno fatto in modo prudente". Così Paolo Condò ha analizzato la gara del Maradona finita uno a uno, nel suo editoriale per La Repubblica.

"Ci sono state parecchie ripartenze in campo lungo e, soprattutto, in parità numerica. Situazioni che, per diventare palla- gol, necessitano di un ultimo passaggio difficile, il filtrante che una difesa schierata bene anche in emergenza può intercettare, o neutralizzare mandando appunto in fuorigioco la punta: ebbene, da Insigne a Barella nessuno ha mai tentato quel passaggio. L’hanno sempre giudicato troppo rischioso, perché in caso di palla persa i compagni avrebbero dovuto invertire precipitosamente il senso di marcia: meglio fare un ricciolo e tornare indietro, aspettando che il riposizionamento generale cancellasse il pericolo, ma anche l’opportunità", spiega il giornalista.

Il calendario

E sottolinea anche come un punto possa bastare nello scontro contro la formazione di Spalletti: "Ragionando freddamente, all’Inter rimane una sola partita contro una delle prime sei — la trasferta a casa Juve — mentre con le altre rivali ha ottenuto fin qui 14 vittorie, un pari (Samp) e zero sconfitte. Naturalmente nulla garantisce che i risultati registrati finora si ripetano in futuro: ma sono numeri che spiegano la fiducia nel fatto che un punto a Napoli possa bastare".

