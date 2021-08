Condò: “Alla Roma Mourinho ha sempre una bella faccia. Si sta convincendo…”

Le parole del giornalista a proposito dell'allenatore portoghese alle prese con la sua nuova avventura in giallorosso

Sei punti in due partite anche per la Roma di Josè Mourinho. Non poteva iniziare meglio la nuova avventura del portoghese. Ne ha parlato anche Paolo Condò nel suo editoriale per Repubblica: "Da quando è arrivato alla Roma, José Mourinho ha sempre una bella faccia. La sua è l’espressione del tecnico con un enorme passato che giorno dopo giorno si sta convincendo della possibilità di un futuro. José ha trovato a Trigoria qualità da organizzare (Pellegrini e Veretout), da raffinare (Zaniolo e Mancini), da conservare (Mkhitaryan): ha indicato alla società due aggiunte di grande spessore come Rui Patricio e Abraham, ci ha messo del suo per farli arrivare e alla fine li ha ottenuti. Sa che la strada è ancora lunga, certo. Ma camminare gli è sempre piaciuto".