Condò: “Scudetto? Senza nulla togliere agli altri, credo che Spalletti sia…”

Le parole del giornalista: "Io credo che Spalletti sia, degli allenatori che non ha mai vinto lo scudetto, quello più vicino e più pronto"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto e della possibilità di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, di raggiungere questo traguardo: "Io credo che Spalletti, senza voler togliere nulla ai tecnici che sono in lotta con lui, sia degli allenatori che non ha mai vinto lo scudetto, quello più vicino e più pronto, per il lavoro che ha fatto nel corso della sua carriera, per raggiungere questo eccezionale risultato".