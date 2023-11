Condò: “Scudetto? Difficile il Milan rientri nella corsa: ecco perché”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Paolo Condò , giornalista, ha parlato così del momento del Milan di Stefano Pioli: “Diciamo che tra una pausa e l’altra il Milan ha rovinato il suo campionato, credo, perché il fatto di aver fatto due punti in quattro partite mi ricorda molto da vicino quello che era successo l’anno scorso tra gennaio e febbraio: l’improvvisa crisi della quale non si riesce a trovare il bandolo della matassa, ma che, settimana dopo settimana, ti allontana.

Avevamo lasciato un Milan a contatto col vertice e adesso abbiamo un Milan che è staccato di 8 punti dall’Inter e da 6 dalla Juventus. Proprio oggi (13 novembre, ndr) ho fatto su Repubblica un ragionamento, andando a vedere gli ultimi 20 anni del campionato italiano: il Milan ha 23 punti e negli ultimi 20 anni soltanto 2 volte una squadra che aveva 23 punti, o anche meno, dopo 12 partite ha vinto lo scudetto, nelle altre 18 volte non è successo. E quindi questo ti dice quanto sia difficile per il Milan rientrare in corsa per il campionato".