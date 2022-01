Condò: “Serra? Uno di quegli errori che segnano le carriere. Il Milan…”

Intervenuto sulle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha commentato così quanto è successo in Milan-Spezia

"Marco Serra ha commesso ieri sera uno di quegli errori che segnano le carriere. Non è il primo quest’anno ad aver avuto troppa fretta di interrompere il gioco: a un collega di ben altro nome, Daniele Orsato, era scappato un fischio in circostanze simili durante Juve-Roma. Ma il gol di Abraham al minuto 44 era stato parzialmente risarcito dal rigore di Veretout, e se Szczesny non l’avesse parato oggi nessuno se ne ricorderebbe più. Serra invece ha convertito il gol di Messias in un calcio di punizione assai più innocuo, e il contropiede trasformato da Gyasi sulla sirena ha completato la frittata. Eh già, tutto ciò è successo fra il 92’ e il 96’, quando i trapezisti volteggiano senza rete e uno sbaglio anche piccolo diventa letale. Hai voglia a dire che il Milan non ha giocato la migliore delle sue partite, cosa indiscutibile: l’aveva comunque portata a casa, come deve fare chiunque ambisca a vincere lo scudetto, e il fischio di Serra non è un banale rigore sì-rigore no come se ne vedono a decine. È un errore tecnico del quale lui stesso si è scusato, in campo e più tardi negli spogliatoi: in tempi di “homo homini lupus” dominante, ci sia concesso un momento di umana empatia con l’uomo più costernato di San Siro. E una stretta di mano a Stefano Pioli, che ha manifestato analoga sensibilità".