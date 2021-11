Condò: “Skriniar prosegue una dinastia Inter. Fa parte dei giocatori che…”

Le considerazioni del giornalista sul difensore slovacco nel post partita di Sheriff-Inter

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha sottolineato anche l'importanza di Milan Skriniar nell'Inter, non soltanto per la sua qualità nel difendere la porta. Queste le sue considerazioni sul difensore slovacco ormai da anni in nerazzurro: "Skriniar è l’uomo che segna in situazioni complicate, anche se Brozovic è quello che ha tolto le castagne dal fuoco contro lo Sheriff. Continuo a vedere all’Inter una dinastia di stopper. Da Guarneri a Ferri, fino a Materazzi e ora a Skriniar, è fatta di giocatori che sanno farsi valere nella loro area ma anche in quella avversaria".