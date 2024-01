Condò: “Supercoppa? Per l’Inter l’ostacolo più grande è la Lazio. Lautaro e Thuram…”

"L’analisi delle concorrenti aggiunge peso al pronostico per l’Inter dominante ammirata a Monza. Dopo un paio di turni in qualche modo cigolanti, Simone Inzaghi ha eliminato ogni rumorino dalla sua fuoriserie spingendo a fondo sull’acceleratore grazie a una coppia di attaccanti — Lautaro e Thuram — la cui intesa ha raggiunto lo stato di grazia. Alle loro spalle, il triangolo di centrocampo è un motore di forte rendimento capace di un pressing alto che costringe i rivali nella loro metacampo per minuti, e minuti, e minuti. La Juve non sarebbe partita per Riad nemmeno senza la penalizzazione, e il suo ovvio obiettivo — a partire da domani col Sassuolo — è quello di guadagnarsi un doppio invito (campionato e coppa) per la prossima edizione. Il rinvio forzato di Inter-Atalanta le dà la chance di presentarsi in testa allo scontro diretto: sono sottigliezze, ma Allegri ne conosce il valore".