Condò: “Inzaghi-Inter, penso finirà a prescindere. Zhang merita rispetto”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così dei nerazzurri di Inzaghi dopo il passaggio dell'Inter in semifinale

Sarà derby di Milano in semifinale di Champions League. L’ Inter stacca il pass e avrà dunque di fronte il Milan. In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così dei nerazzurri di Inzaghi e non solo nel post-partita:

“L’Inter di arco-Barella. Dopo l’1-0 di Lisbona, segna questo gol dell’1-0. L’Inter-Nazionale, con cinque giocatori azzurri nella formazione titolare. Barella è stato decisivo nelle due partite e potrei aggiungerti che dopo i Tre Moschettieri, 20 anni dopo abbiamo il seguito ora in semifinale. Ormai il digiuno delle punte stava diventando lungo, si sono sbloccati stasera. Un peccato subire i due gol, perdi anche dei soldi, vincere fa guadagnare più di un pari. Anche per il ranking, siamo dietro solo agli inglesi, con una vittoria potevamo avvicinarci alle inglesi.

L’Inter negli ultimi due mesi giocherà tantissime partite, questo è il bello di essere ancora in corsa per tutte le competizioni.

Zhang? Suning come minimo ora si è meritata il rispetto di tutto, poi vedremo cosa succederà in futuro.

Critiche Inzaghi? Non so da chi suggerite, posso pensarlo, ma non mi sembra il caso. Penso si chiuderà il rapporto tra Inzaghi e l'Inter a fine stagione, a prescindere. C'è stata una frattura tra Inzaghi e una parte della dirigenza. Quando parla di critiche suggerite... Lascia un'ombra sul rapporto con qualcuno ecco. I risultati di Inzaghi e Pioli non sono così diversi, nei media il sostegno di cui gode Pioli è diverso. Molto dipende dallo scudetto dell'anno scorso sicuramente. Il trattamento è molto diverso, profondamente ”.