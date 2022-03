Conference League, non basta l’assist di Esposito: Basilea eliminato

L'attaccante di proprietà dell'Inter, in campo da titolare, ha propiziato il gol dell'illusorio vantaggio di Ndoye

Sebastiano Esposito ancora protagonista in Conference League: l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, dopo aver segnato un gol nell'andata degli ottavi di finale, nella sfida di ritorno ha propiziato il gol dell'illusorio vantaggio di Ndoye contro il Marsiglia. Niente da fare per il suo Basilea, sconfitto ancora per 2-1 ed eliminato dalla competizione.