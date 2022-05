Conference League, la finale è Roma-Feyenoord: eliminate Leicester e Marsiglia

Ai giallorossi basta una rete in apertura di Abraham: Mourinho può ora puntare a conquistare un altro trofeo europeo

Sarà Roma-Feyenoord la prima finale della storia della Conference League. I giallorossi di Mourinho, dopo l'1-1 dell'andata, battono 1-0 il Leicester grazie al gol in apertura di Abraham. Agli olandesi, dopo il successo per 3-2 di Rotterdam, basta uno 0-0 a Marsiglia per siperare il turno.