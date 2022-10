Conference League – Fiorentina, prima vittoria europea: 0-3 contro gli Hearts

La formazione viola si impone in Scozia grazie alle reti di Mandragora e di Kouame nel primo tempo e di Jovic nella ripresa

Prima vittoria nel girone di Conference League per la Fiorentina: la formazione viola si impone per 0-3 in Scozia contro gli Hearts. Le reti portano le firme di Mandragora, Kouame e Jovic.