Conference League al West Ham, la Fiorentina si arrende al 90esimo: 2-1 per gli inglesi

L'ha spuntata il West Ham al 90esimo. Un gol di Bowen nel finale spedisce la Conference League in Inghilterra: la Fiorentina di Italiano si deve arrendere nei minuti finali. Il primo tempo era finito sullo 0-0, proprio al 45esimo era stato annullato un gol a Jovic.

La squadra inglese era passata in vantaggio al 62esimo con il gol segnato da Benrahma su rigore assegnato per un fallo di mano in area di Biraghi. Il capitano viola, nel primo tempo, era stato colpito alla testa dal lancio di un oggetto e aveva continuato la gara con una fasciatura. Qualche minuto dopo rispetto al vantaggio degli inglesi la formazione italiana aveva pareggiato con un sinistro di Bonaventura. Il gol di Bowen ha chiuso la partita dei viola e la Coppa è finita nelle mani del West Ham. La Fiorentina aveva giocato anche la finale di Coppa Italia con l'Inter e il trofeo era andato ai nerazzurri.