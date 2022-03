GdS – Dybala, questa mattina il confronto con Allegri: “Nella testa di Paulo…”

Nella testa di Paulo Dybala: ecco le intenzioni dell'argentino dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juventus

Alessandro Cosattini

Nella testa di Paulo Dybala. Ieri l’argentino si è presentato in Procura, oggi tornerà in campo alla Continassa. Lo farà per la prima volta dopo aver saputo che non rinnoverà il contratto con la Juventus. La Gazzetta dello Sport parla nel dettaglio della situazione tra presente e futuro.

“In questi giorni ha avuto modo di metabolizzare la notizia, che lo ha colto inizialmente di sorpresa. E stamattina con ogni probabilità si ritroverà faccia a faccia con il tecnico che lo ha gestito in cinque delle sue sette stagioni bianonere e che ad agosto lo aveva messo al centro del progetto di ricostruzione bianconera, dopo l’ultima difficile stagione. Paulo, che ieri ha quindi saltato l’allenamento, è risoluto a chiudere bene la stagione: dal punto di vista dell’impegno e della volontà nella sua testa non è cambiato nulla. Dirà questo, o farà capire questo con il giusto atteggiamento, all’allenatore e all’ambiente. Non vuole rinunciare all’immagine di giocatore che sa tirare fuori il bello del calcio e che sa esaltare i tifosi. Al massimo, se proprio dovrà fare una richiesta, sarà questa: di essere trattato come sempre, di essere considerato come gli altri, di poter giocare le ultime nove-dieci partite come sa fare.

[…] Certo, qualche incognita resta, a partire dalla reazione del pubblico dello Stadium, che negli ultimi mesi, da quando i rapporti si sono fatti tesi e il divorzio è sembrato un’opzione concreta, ha invocato spesso il suo numero 10, chiedendogli di rimanere, invitandolo a non “lasciarli” con cori e applausi. Il primo test sarà subito dopo la sosta e proprio contro l’Inter, non un’avversaria qualsiasi anche in chiave mercato”, si legge.