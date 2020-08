TS – Siviglia-Inter, il confronto extra-campo: il paragone a livello di ricavi e sponsor

Stasera sarà spettacolo a Colonia tra Inter e Siviglia, ma Tuttosport ha deciso, nella sua edizione odierna, di giocare un’altra partita: quella extra-campo. Il quotidiano torinese ha infatti messo a confronto i due club a livello finanziario e di introiti legati a sponsor e diritti tv. E il risultato, come si vede dai numeri, è tutto a favore della società di Zhang: “L’Inter di Suning, che ha investito, in appena quattro stagioni, oltre 700 milioni di euro, ha prodotto, nel 2018/19, secondo l’ultimo report di Deloitte (2020), un fatturato pari a 364,6 milioni di euro. Chiudendo 14a in classifica, a pochi metri da Atletico Madrid (13°/367,6 milioni) e dal Borussia Dortmund (12°/377,1 milioni). I rivali andalusi del Siviglia, invece sono oltre il 35° posto, con 135,42 milioni di giro d’affari. In netto calo rispetto alla stagione precedente (163,09 milioni).

Anche sotto il profilo sponsorizzativo il match “commerciale” è a favore dei nerazzurri. Il club lombardo incassa oltre 30 milioni di euro da Pirelli e Nike; il Siviglia 10 milioni dal binomio MarathonBet-Nike. Oltre a ciò il club italiano può contare sul supporto di altri 34 partner commerciali (distribuiti all’interno di otto format). A questi bisogna aggiungere circa 10 regional partner operativi esclusivamente sul mercato asiatico.

Nel 2016 (anno di acquisizione del brand) l’Inter ha registrato un giro d’affari pari a 179 milioni (19a nella classifica Deloitte), poi la crescita fino a 262 milioni (2017) e ancora a 281 milioni (2018). Fino ai 364,6 milioni del campionato 2019. La ripartizione della “torta” dei ricavi nerazzurri vede al primo posto le entrate da diritti tv (44% del totale per 159,2 milioni di euro), ma subito dietro vi sono gli introiti commerciali (42% per 154,5 milioni). Con 50,9 milioni, ed una percentuale pari al 14%, infine, troviamo i “ricavi da stadio”. Il Siviglia è il 5° club di calcio più ricco di Spagna (secondo il quotidiano “El Economista”) e al 25° posto nella classifica regionale. Presenta un valore economico dell’azienda (Enterprise value) stimato in 372 milioni (più del doppio dell’ultimo fatturato).

Anche in ambito digitale il confronto è nettamente a favore dell’Inter, vero e proprio brand globale (con 39 trofei in bacheca) rispetto al Siviglia, che ha una storia di successi molto più fresca. Su Facebook gli andalusi catturano l’interesse di 1,83 milioni di fan (FC Inter: 25,63 milioni), su Twitter 951.740 follower (FC Inter: 2,1 milioni), su Instagram infine 977 mila “seguaci” (FC Inter: 5,4 milioni). In totale i nerazzurri sono seguiti sui social da più di 33,1 milioni di appassionati, grazie anche ad un sito ufficiale in sei diverse lingue (incluso lo spagnolo, l’indonesiano, il giapponese e il cinese)”, conclude Tuttosport.