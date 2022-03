Inter, emblematico il confronto con il girone di andata: mancano 7 punti

I nerazzurri, prendendo in esame i confronti con le stesse squadre affrontate, ha conquistato solo 13 punti

6 punti nelle ultime 6 partite: la flessione dell'Inter è certificata dai numeri. Tuttosport li evidenzia così: "I freddi numeri certificano un evidente problema in casa Inter. Per uno splendido meccanismo che di colpo si è inceppato. Con Simone Inzaghi che per puntare alla seconda stella dovrà analizzare con attenzione le statistiche e capire come e dove intervenire. Per un calendario asimmetrico che evidenzia un calo evidente dei campioni d'Italia in carica.

Rispetto alle stesse partite affrontate all'andata, e quindi non considerando il 6-1 rifilato al Bologna (dato che la partita del Dall'Ara deve ancora essere disputata), l'Inter, nel girone di ritorno, è passata da 20, a 13 punti conquistati, con un meno sette che ovviamente si riflette tutto nella classifica attuale. Se nel primo confronto con Venezia (2-0), Napoli (3-2), Sassuolo (2-1), Genoa (4-0), Salernitana (5-0) e Torino (1-0), erano arrivate sei vittorie, il 2022 ha sentenziato un medesimo successo, seppur con un punteggio differente, solo contro i lagunari, sconfitti in casa per 2-1, e un secondo 5-0 rifilato ai campani guidati ora da Davide Nicola. Per il resto ecco i pareggi esterni contro gli azzurri di Spalletti (1-1), i liguri di Blessin (0-0) e i granata di Juric (1-1), oltre alla cocente sconfitta interna col Sassuolo, con lo 0-2 firmato Raspadori e Scamacca. Solo contro la Lazio, data la sconfitta di Roma per 3-1 e il 2-1 in favore dei nerazzurri contro i biancocelesti a Milano, si può iscrivere un + 3 tra i risultati di andata e ritorno, mentre il bilancio è esattamente identico con l'Atalanta, dato il 2-2 di settembre e lo 0-0 di Bergamo dello scorso gennaio. Col Milan, e qui forse è la ferita più grande, dato che a venti minuti dal termine dell'ultimo match in campionato Lautaro e compagni erano in vantaggio per 1-0, dopo l'1-1 di novembre, è arrivata l'1-2 di inizio febbraio targato Giroud".