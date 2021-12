Bonan: “Inzaghi bravo, ma allena un’Inter forte in ogni reparto. Mourinho…”

Il giornalista ha detto la sua sulla sfida che si giocherà domani sera, alle 18, all'Olimpico facendo un confronto tra l'Inter di oggi e quella del passato

«L'Inter di Mourinhoera più attenta alla fase difensiva: anche ad Eto'o veniva chiesto un sacrificio in difesa e così ha ottenuto i risultati, soprattutto con quella. Inzaghi se la gioca di più. Se la gioca a campo aperto. Non so neanche se questa Inter sia così più debole rispetto all'Inter di Mou: questa è una squadra molto forte, completa in ogni reparto. In attacco ha due campioni. È organizzata bene, ha un regista che nessuno ha in Italia perché nessuno è come Brozovic, ha centrocampista alla Barella. Inzaghi è stato bravo, ma allena una grande squadra. La base adesso c'è. Mourinho decide di non parlare perché quando parla dice cose fortemente pensate, ma è un momento delicato personale e per la Roma e cerca di fare in modo che le sue parole non vengano strumentalizzate», ha spiegato.