Padovan: “Inzaghi, tecnico ‘risparmioso’. Hakimi parte. Deve trattenere…”

Il giornalista ha detto la sua sull'arrivo dell'allenatore all'Inter e gli ha dato un consiglio su un giocatore in particolare

Giancarlo Padovan ha parlato dell'avvento di Inzaghisulla panchina dell'Inter e gli ha dato un consiglio sull'uomo al quale proprio non deve rinunciare. «Lui è un allenatore risparmioso. Non è l'allenatore che arriva e dice 'voglio questo o quello' come fa Conte che è un allenatore top ma vuole certi giocatori», ha sottolineato.