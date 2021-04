Inter, Conte vuole fare 13 nel fortino di San Siro. Ma c’è una particolarità

In caso di vittoria oggi contro il Verona, l'Inter raccoglierebbe la tredicesima vittoria di fila in casa in stagione

Matteo Pifferi

In caso di vittoria oggi contro il Verona, l'Inter raccoglierebbe la tredicesima vittoria di fila in casa, pareggiando il record targato Benitez-Leonardo nella stagione post-Triplete. "L’Inter vuole fare 13. Battendo il Verona, infatti, i nerazzurri raggiungerebbero la 13esima vittoria casalinga consecutiva. A San Siro, non perdono punti dallo scorso 31 ottobre, ovvero dal 2-2 con il Parma. In precedenza avevano perso pure il derby con il Milan. Dal match con gli emiliani, chiunque si sia presentato nello stadio milanese ci ha lasciato le penne", spiega infatti il Corriere dello Sport.

A San Siro ci hanno lasciato le penne anche le big perchè Napoli, Juve, Lazio e Atalanta hanno perso contro l'Inter di Conte. "Fare 13, comunque, significherebbe pareggiare il record del club, stabilito nella stagione 2010/11. Con la differenza, però, che allora ci fu un passaggio di consegne in panchina. Benitez, infatti, avviò la striscia, poi fu Leonardo a guidare l’Inter nelle 12 successive vittorie. Ora, invece, il primato sarebbe tutto di Conte. Volendo, la particolarità è che, se San Siro è stato un fattore decisivo per questo scudetto, non altrettanto lo è stato nelle Coppe, almeno considerando le ultime 3 stagioni. In Champions, ad esempio, i nerazzurri hanno puntualmente fallito l’accesso alla seconda fase non riuscendo a vincere l’ultima gara in casa. In Coppa Italia, invece, le ultime due semifinali, con Napoli e Juventus, sono state compromesse dalle due sconfitte all’andata, sempre a San Siro. Mentre nel 2018/19, l’Inter fu eliminata nei quarti, sempre in casa, dalla Lazio", la chiosa finale del CorSport.