Inter, no colpi ‘alla Lukaku’. Conte ha accettato di buon grado: “Ma in cambio ha chiesto…”

Emergono alcuni dettagli sull’incontro avvenuto a Villa Bellini a Somma Lombardo tra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte, che ha sancito la conferma dell’allenatore sulla panchina nerazzurra. A spiegarli è il Corriere dello Sport:

“La presenza di Antonello è servita anche per spiegare a Conte la situazione economica del club, che deve far fronte alle perdite derivanti dal Covid-19. Non ci potrà essere un altro mega-acquisto come quello di Lukaku, ma si dovrà ragionare sulle risorse a disposizione, da aumentare attraverso le cessioni. Sembra che Conte abbia accettato di buon grado, ottenendo però in cambio la garanzia che lo scudetto non sia un traguardo obbligato. Tenendo conto anche del valore della squadra e del percorso di crescita intrapreso“.

(Fonte: Corriere dello Sport)