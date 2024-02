Le parole dell'ex collaboratore del tecnico che ha vinto l'ultimo scudetto in casa Inter

Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte, ha parlato con Tutto Juve anche del futuro dell'ex tecnico nerazzurro. «A lui piacerebbe vincere la CL e quindi andrà in un club che gli permetta di provare a farlo. Può andare ovunque, viene accostato a Juve, Milan e Napoli ma di concreto non c'è ancora nulla. Non sapremo dove andrà prima di maggio», ha detto.