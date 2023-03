CorSera – Conte, ipotesi anno sabbatico da non scartare. Ritorno all’Inter? Con Marotta…

Antonio Conte ha chiuso in anticipo il suo rapporto con il Tottenham e un suo ritorno in Serie A non è da escludere, anzi sembra l'ipotesi più probabile. Come sottolinea il Corriere della Sera, tutto è legato al piazzamento Champions delle singole squadre. "Ma un’ombra si allunga sulle panchine delle nostre big. A cominciare dall’Inter, dalla quale Conte se ne è andato bocciando il progetto Zhang, facendo però valutazioni sul ridimensionamento tecnico forse troppo pessimistiche. Se Inzaghi non dovesse essere confermato, piace De Zerbi, che ha una clausola elevata per lasciare il Brighton (15 milioni). E i rapporti tra Conte e Marotta restano buoni: per i bookmaker è la destinazione più probabile, seguita dalla Juve".