Dall’estero – Arsenal-Conte: preaccordo. Club pronto alla rivoluzione d’ottobre

Stando a quanto scrivono in Spagna l'allenatore dei Gunners deve trovare una totale svolta nei risultati nelle prossime gare se vuole mantenere il posto

Eva A. Provenzano

Intanto è arrivato l'annuncio: sarà in tv come ospite di Skysportnei programmi dedicati alla Champions League. Ma continuano a parlare del possibile approdo di Conte all'Arsenal.

Todofichajes.com, sito specializzato in calciomercato, sostiene che Edu e il cda dei Gunners hanno già un pre accordo con l'ex allenatore dell'Inter. In modo che possa entrare in scena già nel mese di ottobre.

Il club inglese è a zero punti in Premier nonostante gli investimenti fatti e Arteta è a rischio: "Dovrebbe cambiare radicalmente le dinamiche della squadra nel mese di settembre per restare all'Arsenal", si legge.

Antonio Conte sarebbe stato chiamato dalla società inglese poco più di una settimana fa, subito dopo le due sconfitte in campionato, e avrebbe accettato di prendere in corsa, a partire appunto dal prossimo mese, il club inglese qualora le cose con Arteta non funzionassero.

"L'allenatore dovrà raddrizzare il tiro contro Norwich, Burnley e Tottenham, oppure la sfida contro il Brighton del 2 ottobre sarà diretta da Conte. L'allenatore dopo aver vinto la Serie A con l'Inter, scommetterebbe sul ritorno in Premier League per accaparrarsi le redini di un club storico", si legge nello stesso articolo.

(Fonte: todofichajes.com)