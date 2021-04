CdS – Inter, l’assenza di Zhang si è fatta sentire: “Conte vuole proprietà presente”

Il capolavoro di Conte si chiama scudetto. Un capolavoro ancor più significativo, se pensiamo ai problemi che Antonio ha dovuto affrontare

Il capolavoro di Conte si chiama scudetto. Un capolavoro ancor più significativo, se si pensa a tutti i problemi che l'allenatore dell'Inter , in compagnia della dirigenza, ha dovuto affrontare in quest'annata travagliata. Segnata, secondo il Corriere dello Sport, anche dall'assenza di Steven Zhang. Sarà questo uno degli aspetti che lo stato maggiore interista affronterà nel prossimo confronto:

"Anche in questo senso, la proprietà dovrà essere maggiormente presente e coinvolta nel sostenere e accompagnare la squadra. Inutile negare, infatti, che l’assenza di Steven Zhang – manca da Milano da 7 mesi – si sia fatta sentire eccome. Conte e la dirigenza hanno fatto un lavoro eccellente nel mantenere il timone dritto nonostante la crisi di liquidità (...). Non si sbaglia a immaginare che Conte chiederà garanzie e impegno perché certe situazioni non si ripetano".