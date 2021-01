Inter, ieri Conte ha bastonato Vidal nel post-partita. “E pare che ad Appiano…”

“Vidal, abbiamo un problema…”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla prestazione assolutamente negativa di Arturo Vidal contro il Crotone. L’ex Barcellona ha infatti propiziato i due gol dei rivali perdendosi Zanellato in marcatura e concedendo il rigore del temporaneo 2-2. Spiega il Corriere dello Sport: ” Schiantato il Crotone con 6 reti e, infilata la terza vittoria consecutiva, Conte non le ha mandate a dire al cileno. Conte non ha esitato a lasciarlo negli spogliatoi dopo l’Intervallo e, nel post-gara, a “bastonarlo”, mettendo il centrocampista davanti alle sue responsabilità.

«Troppi alti e bassi, e noi non ce li possiamo permettere – ha rincarato la dose Conte -. Lui lo sa, sa che deve tornare ad allenarsi. Perché magari, quando giochi in grandi squadre, a volte, questo aspetto passa in secondo piano e vai di torello, tacchi e punta. Qui invece devi alzare il campo e lui lo sa». Evidentemente, serve un giro di vite prima alla Pinetina che in partita. E’ nel lavoro quotidiano, a quanto pare, che è principalmente mancato il cileno. Da capire, a questo punto, se mercoledì contro la Sampdoria sarà di nuovo titolare”, si legge.