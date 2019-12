Inter, De Marchi: “Conte può avere bisogno di qualche alternativa di livello. Antonio vuole…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco De Marchi, agente ed ex giocatore, ha parlato del mercato dell’Inter: “Conte può avere bisogno di qualche alternativa di livello, con gli infortuni e le squalifiche la coperta nerazzurra è corta. Conosciamo Antonio, che già sta facendo tanto. Vuole sempre vincere, è focoso e non lascia nulla al caso. Ci sta la delusione per la Champions, contro il Barcellona la squadra avrebbe potuto giocare con più determinazione. Con qualche pedina importante, potranno giocarsela ancora di più in campionato“.

(TMW Radio)