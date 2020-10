EDICOLA CDS – Conte, brutta aria: Lukaku non basta, martedì l’Inter non deve perdere

“Conte, brutta aria: Lukaku non basta, martedì in Ucraina l’Inter non deve perdere. Pari con il Borussia (2-2) ma il clamoroso KO del Real gli complica la vita”. E’ questo il commento della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 22 ottobre 2020 in merito al 2-2 tra Inter e Borussia Monchengladbach, nell’esordio in Champions League. “Il belga protagonista: porta in vantaggio i nerazzurri, poi sigla il 2-2 al 90′ dopo la rimonta dei tedeschi. Il tecnico: ‘Peccato, create tante occasioni’. Hakimi ha il Covid”. Spazio, poi, allo show dell’Atalanta e a Ronaldo che “va di corsa per sfidare il Barcellona”.