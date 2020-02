Inter, per la prima volta Conte cambia copione: nella ripresa difesa a 4, ma non è bastato

L’Inter di Antonio Conte perde la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli. Una volta passati in svantaggio, il tecnico nerazzurro ha provato a ribaltare il risultato passando per la prima volta alla difesa a 4, come evidenziato da Tuttosport: “Dopo l’1-0 di Ruiz, l’Inter non è riuscita a trovare i varchi giusti per far male a Ospina, nonostante ieri sera per la prima volta Conte abbia cambiato registrato tattico nella ripresa, abbandonando la difesa a tre e passando, con l’inserimento di Sanchez per Moses, prima a un offensivo 4-2-1-3 e poi al 4-3-3“.