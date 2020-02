Conte: “Cambio modulo? Dipende da una cosa. In alcune gare dove c’è maggior…”

Dopo il gol di Eriksen contro il Ludogorets, l’Inter si è disposta in campo con un 4-3-1-2. Un cambio di modulo a partita in corsa che può tornare utile anche nelle prossime partite. Sulla possibilità di iniziare con un sistema diverso dal 3-5-2, Antonio Conte ha risposto così in conferenza stampa: “Dipende dalle garanzie che il sistema potrà dare. In alcune gare dove c’è maggior facilità ci sarà la possibilità di iniziare a provare qualcosa di diverso ma tutto va provato in fase offensiva e difensiva, serve equilibrio e vedremo se avremo il tempo necessario per attuare qualche situazione nuova“.