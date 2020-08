CorSera: “Inter, il capolavoro è soprattutto di Conte. È lui il vero top player nerazzurro”

Splendida partita dell’Inter che batte 5-0 lo Shakhtar e si prende di forza la finale di Europa League. Venerdì dovrà vedersela con il Siviglia. Questo il commento del Corriere della Sera:

“Un capolavoro, una meraviglia. Se la perfezione esiste l’Inter la mostra e si guadagna, dopo dieci anni d’attesa, una finale europea. I nerazzurri travolgono gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con le doppiette dei magnifici Lautaro e Lukaku, condite dalla rete di D’Ambrosio. Il capolavoro è soprattutto di Antonio Conte. Alla prima stagione è riuscito a riportare l’Inter a una dimensione sconosciuta da tempo. Una soddisfazione per il tecnico che centra la prima finale internazionale della carriera, anche se è solo alla quarta partecipazione a una coppa, e pianta la bandiera dell’Italia nel cuore dell’Europa League, dove mai una nostra squadra era giunta in fondo. L’ultima volta ci arrivò (e poi vinse) il Parma nel 1999, era ancora Coppa Uefa. Venerdì a Colonia, contro gli spagnoli del Siviglia, l’Inter tornerà a giocarsi una finale dopo la stupenda Champions del maggio 2010.

Dieci anni lunghi, spesi tra cambi d’allenatore e rivoluzioni, tra passaggi di proprietà e tanti milioni, spesso buttati, fino all’arrivo di Conte. L’uomo capace di vincere sempre un trofeo al suo primo anno in carica. Manca l’ultimo gradino, si può salire. Conte è il vero top player nerazzurro. Il tecnico prepara alla perfezione il match. Chiude le fasce e va a prendere alti gli ucraini. Il giro palla proposto dallo Shakhtar riflette l’anima portoghese dell’allenatore Castro, tocchi così lenti da risultare leggibili per l’Inter. Gli ucraini, pur ordinati, non trovano sbocchi e affondano puniti dal loro portiere, anello debole. Lo sballato rinvio di Pyatov pesca Barella, il cross perfetto è trasformato in vantaggio da Lautaro”.