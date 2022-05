Conte: “In Champions col Tottenham uno dei traguardi più grandi che ho raggiunto”

Le parole del tecnico: "Abbiamo fatto un grande lavoro ed è un grande traguardo in un campionato molto molto difficile

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato così della conquista da parte degli Spurs di un piazzamento in Champions League: "Per il Tottenham è molto importante essere in Champions League, in Inghilterra ci sono squadre top come City, Liverpool, Chelsea e United: andare in Champions non è semplice ma noi l'abbiamo fatto. Complimenti ai giocatori, al club e a chi ha reso possibile questo. Questo è uno dei traguardi più importanti raggiunti in carriera: non solo quando alzi trofei sei soddisfatto, abbiamo raggiunto il massimo livello. A novembre la situazione non era bella, il club ha cambiato allenatore e abbiamo cercato di trovare soluzioni: abbiamo fatto un grande lavoro ed è un grande traguardo in un campionato molto molto difficile. Sono felice, anche se non ho alzato un trofeo".