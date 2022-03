Conte: “Chelsea? Amo tutti i club con cui ho lavorato. Situazione non facile per loro”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham parla della difficile situazione del Chelsea

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha commentato il difficile momento che sta attraversando il Chelsea. Il governo inglese ha deciso di congelare i beni in possesso di Roman Abramovich in Inghilterra in seguito alla guerra in Ucraina. "Sinceramente ho appena sentito di questa situazione. Questa mattina abbiamo fatto una sessione di allenamento. Non è facile, non è facile. Sinceramente è un peccato, anche perché sono stato allenatore del Chelsea, mi sono goduto due stagioni. Inoltre, ho vinto due titoli, ho lavorato in questo club. È un peccato che ci sia questa situazione, non è semplice per i giocatori, non è semplice per Thomas Tuchel, per i tifosi, per tutto l'ambiente".