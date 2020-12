Conte e Juric, lungo scambio in mezzo al campo prima di Verona-Inter

L’anno scorso si beccarono. A bordo campo urlavano e avevano litigato. Ieri complimenti in conferenza stampa e oggi aria distesa tra i due allenatori di Verona e Inter, Juric e Conte. Sorridenti, sembravano rilassati: hanno scambiato due chiacchiere. A Skysport Di Marzio ha sottolineato: “So che Antonio stima molto l’allenatore gialloblù. Per l’intensità che dà alla propria squadra. Un anno fa finì due a due ed era comunque soddisfatto di come i suoi giocatori avevano risposto agli avversari rispetto ai km percorsi. E c’è un dato importante dal punto di vista fisico. È la squadra che ha fatto più gol nell’ultima mezz’ora”.

(fonte: SS24)