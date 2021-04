Marani: “Gli ultimi 10 anni del calcio italiano iniziano con Conte e finiscono con lui”

Il giornalista ha sottolineato il lavoro fatto dall'allenatore nerazzurro che ha aperto un ciclo alla Juventus e adesso può chiuderlo con l'Inter

A Skysport Matteo Marani ha detto la sua sul lavoro che Antonio Conte ha fatto all'Inter. E si tratta di un percorso, che comincia da lontano e da un passo alla volta. «L'Inter ha mangiato 33 punti alla Juve. Quindi non possiamo non renderci conto che questo è un processo che inizia non da un mese fa, ma da quando è arrivato Spalletti e c'erano 29 punti tra i nerazzurri e i bianconeri», ha sottolineato il giornalista.