Juve-Inter, da TS a Conte cinque in pagella: “La squadra fatica se deve dominare la gara”

TuttoSport, dopo la sconfitta tra la Juventus e l’Inter, rifila cinque in pagella a Conte. E il giudizio sull’allenatore nerazzurro è abbastanza duro: “Attendista e coperta la sua Inter, senza fretta, aspettando come un cobra il momento ideale per colpire, peccato però che quel momento non arrivi mai. È la conferma di quanto la squadra fatichi quando deve dominare la partita senza potersi appoggiare sull’avversario che non concede spazi aperti e campo libero per partire. Tarantolato in panchina, come da abitudine, finisce per battibeccare con Bonucci che gli dice “devi rispettare l’arbitro”. Adesso potrà concentrarsi sulla corsa scudetto, sfruttando anche, senza coppe, il fatto di non avere altri impegni durante la settimana”.

(Fonte: TS)