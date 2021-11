Conte: “Colpo in banca? Colpo chi mi prende. 17 mln? Lavoro al top, giusto mi paghino”

Stasera, martedì 9 novembre, a “Le Iene”, Antonio Conte scherza con Stefano Corti che ironizza sul suo stipendio

Stasera, martedì 9 novembre, a “Le Iene”, in prima serata su Italia1, Antonio Conte, allenatore ed ex calciatore italiano, scherza con Stefano Corti che lo raggiunge per farlo immedesimare in un nuovo personaggio de La Casa di Carta, ironizzando sul compenso per il nuovo ingaggio ad allenatore del Tottenham.