Anche la prima pagina di Tuttosport sottolinea la tennistica vittoria dell’Inter di Conte a San Siro contro il Crotone. Ecco come titola il quotidiano: “Che Inter! Conte come Mou. Sei gol al Crotone e ottavo successo di fila, non accadeva dal 2008. Prima tripletta italiana di Lautaro. Conte bacchetta Vidal: fuori all’intervallo. ‘Deve pedalare’. Lukaku stop: niente Samp. Marotta punta Milik e il Papu“.

(Fonte: Tuttosport)