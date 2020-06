Inter, Conte concede 48 ore di riposo: migliorano de Vrij e Bastoni, da valutare Vecino

Antonio Conte ordina il rompete le righe: il tecnico dell’Inter ha concesso alla truppa 48 ore di riposo, in attesa di riprendere la preparazione verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Così scrive il Corriere dello Sport: “Per la prima volta dalla ripresa, infatti, Conte ha concesso alla sua truppa 48 ore di riposo. Finora era stata sempre la domenica la giornata di stop, la novità è che è stato aggiunto pure il sabato. Attenzione, però, perché potrebbe trattarsi anche dell’ultima pausa fino al termine della stagione. Sarà difficile, infatti, quando riprenderà il campionato, trovare un incastro per tirare il fiato. Meglio, insomma, che i nerazzurri si godano questi due giorni“.

RECUPERO – “Bastoni e De Vrij sono tornati a lavorare parzialmente in gruppo. I loro acciacchi muscolari sono in via di assorbimento e da lunedì dovrebbero allenarsi a pieno ritmo. Toccherà a Conte decidere se impiegare entrambi già a Napoli, oppure se usare un pizzico di cautela. Ci vorrà qualche giorno in più, invece, per Godin, ma anche lui è vicino al recupero. Sempre da monitorare, infine, Vecino, che si allena, ma che ha un ginocchio infiammato e quindi da gestire“.