Dopo il pareggio in Champions League contro il Borussia M’Gladbach, è già tempo di pensare al campionato. Domani alla vigilia della trasferta a Genova, per affrontare i rossoblù di Maran, Antonio Conte parlerà in conferenza stampa alle 14. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti collegati e la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club nerazzurro.

(Fonte: inter.it)