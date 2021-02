Repubblica – Inter, Conte non varia il copione: vicolo cieco. E la lite con Agnelli…

Della supremazia ‘esclusivamente territoriale’ del primo tempo dei nerazzurri parla questa mattina il quotidiano La Repubblica nella sua analisti post Juve-Inter. E si parla anche dei contropiedi pericolosi di Ronaldo. Poi si conclude con quella che secondo il giornale potrebbe essere stata la chiave della partita: “Pirlo non si è vergognato d i chiudere con cinque difensori puri, mentre Conte si è limitato a rimpiazzare banalmente elementi difensivi con altri più offensivi, senza variare il copione: ha lasciato che l’Inter giocasse nell’unico modo che sa, perdendosi in vicolo cieco. Pirlo almeno un’idea l’ha avuta, e già solo per questo ha meritato di andare in finale“, è stato scritto in un articolo.

E a proposito del finale, quello della bagarre Agnelli-Conte, si legge: “C’eravamo tanto amati, forse. Ma da un po’ di tempo la Juventus, in particolare Agnelli, e Conte si detestano. Ieri, l’allenatore che iniziò il ciclo dei nove scudetti sembrava il più grande dei nemici. In campo ha protestato chiedendo un rigore (non c’era) su Lautaro, ha discusso con Bonucci, ha litigato con i dirigenti bianconeri già alla fine del primo tempo. La Juve parla di un gestaccio (dito medio) condito da una parolaccia indirizzata forse ad Agnelli, forse a Nedved. Al fischio finale, invece, Agnelli è stato ripreso dalle tv con un labiale inequivocabile: («Vaffa… parla ora… cogl..»)”.

(Fonte: La Repubblica)