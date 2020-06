CdS – Conte, la Coppa Italia rimane un tabù: Inter, sfumati in una notte due obiettivi

L’Inter di Antonio Conte si infrange contro il muro eretto dal Napoli di Gennaro Gattuso e dice addio al sogno di qualificarsi per la finale di Coppa Italia. Una competizione che, come ricorda il Corriere dello Sport, continua a rimanere indigesta al tecnico nerazzurro:

“La Coppa Italia rimane tabù per Antonio Conte, che al San Paolo ha perso la possibilità di andarsi a giocare la finale di un trofeo che da allenatore non è mai riuscito ad alzare. Il tecnico di Lecce sperava in una ripartenza diversa e soprattutto si augurava di provare a contendere mercoledì la coppa alla Juventus. E invece per i nerazzurri, nonostante il sesto gol stagionale nei primi 5′ di gioco (nessuno ha numeri così in A), è sfumata sia questa opportunità sia quella di disputare, in caso di tricolore dei bianconeri, la finale di Supercoppa italiana della prossima stagione“.