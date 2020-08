Barigelli (GdS): “Inter-Conte, così non si può andare avanti. Deve dire cosa vuole per restare”

Brutta serata per l’Inter che non alza l’Europa League e ora dovrà affrontare anche la situazione Conte, sempre più vicino all’addio. Questo il commento di Stefano Barigelli su La Gazzetta dello Sport:

“Mi pare sia arrivato il momento del chiarimento definitivo. L’Inter ieri ha perso perché non ha saputo ripetersi sui livelli delle altre tre partite precedenti di Europa League. La stagione resta sicuramente in attivo. Zhang deve essere soddisfatto: è molto più vicino all’obiettivo che si era posto quattro anni fa, quando prese il club nerazzurro. Tra i molti risultati positivi di questa stagione c’è senz’altro il lancio o il rilancio di giocatori potenzialmente buoni per la Nazionale italiana: Bastoni, Barella, Gagliardini e D’Ambrosio. Soprattutto il primo è un’invenzione tutta del tecnico. Per fare però il salto che aspettano i tifosi da dieci anni non basta. Lo sa Conte , lo sa anche la società.

Prima di tutto comunque va chiarito il rapporto tra tecnico e club. Molte energie sono state perse per strada in polemiche eccessive, quasi sempre inutili.Un errore che, ad esempio, la Juve non fa mai, anche quando decide di bocciare un allenatore. Conte deve dire cosa vuole per restare convintamente all’Inter, Zhang e Marotta devono rispondere fin dove possono spingersi negli investimenti. Se verrà raggiunta un’unità di intenti come sarebbe auspicabile, poi si dovrà correre uniti nella stessa direzione. Altrimenti meglio separarsi. Sia che ancora in panchina ci sia Conte, sia che arrivi Allegri, l’Inter ha bisogno di inserimenti di qualità.

Lo scudetto è sfumato per un punto, il ritorno a un successo europeo per un gol. Sembra poco, ma non è così. In questo strano mercato che accompagnerà l’inizio della prossima, ancora più strana stagione, tutte le grandi, a cominciare dalla Juve, proveranno a rinforzarsi. Magari ci riuscissero. È tempo di rivedere un campionato conteso fino alla fine. È tempo che le squadre italiane tornino a vincere in Europa”.